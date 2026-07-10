Politik

Endgültiges Aus für das Heizungsgesetz der Ampel: Bundestag beschließt Kehrtwende beim Heizen

Das hochumstrittene Gebäudeenergiegesetz der ehemaligen Ampel-Koalition steht vor dem endgültigen Aus. Der Bundestag stimmt am heutigen Freitag über das neue Gebäudemodernisierungsgesetz ab, das die bestehenden strengen Vorgaben für den Heizungstausch weitgehend kippen soll. Während die Union damit einen zentralen politischen Erfolg feiert, schlagen Umweltschützer und Verbraucherschützer bereits Alarm.