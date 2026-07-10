Panorama

USA-Dynastien: Amerikas heimliche Herrscher

Amerika feiert sich als Republik ohne Könige und ererbte Macht. Doch ein Blick in die Geschichte zeigt: Familien wie Adams, Rockefeller, Roosevelt, Kennedy und Bush haben das Land geprägt wie politische Institutionen. Sie formten Rechtsstaat, Kapitalismus, Reformstaat, Medienpolitik und Weltmachtanspruch. Wer die USA verstehen will, muss deshalb nicht nur auf Wahlen schauen, sondern auf Dynastien.