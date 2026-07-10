Panorama

USA-Dynastien: Amerikas heimliche Herrscher

Amerika feiert sich als Republik ohne Könige und ererbte Macht. Doch ein Blick in die Geschichte zeigt: Familien wie Adams, Rockefeller, Roosevelt, Kennedy und Bush haben das Land geprägt wie politische Institutionen. Sie formten Rechtsstaat, Kapitalismus, Reformstaat, Medienpolitik und Weltmachtanspruch. Wer die USA verstehen will, muss deshalb nicht nur auf Wahlen schauen, sondern auf Dynastien.
Autor
avtor
Emanuel Sidea
10.07.2026 16:03
Lesezeit: 5 min
USA-Dynastien: Amerikas heimliche Herrscher
USA-Dynastien formten Recht, Kapital, Reformstaat, Medienmacht und Kriegspolitik. (Foto: dpa/AP | Matt Gade) Foto: Matt Gade

Im Folgenden:

  • Warum Amerika nie ganz ohne Dynastien auskam.
  • Wie fünf Familien die USA über Generationen prägten.
  • Welche Rolle die Adams für Amerikas Rechtsstaat spielten.

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Emanuel Sidea

Zum Autor:

Emanuel Sidea ist seit mehr als 20 Jahren als Journalist tätig und arbeitet derzeit in New York als US-Korrespondent für die schwedische Zeitung Dagens Industri.

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