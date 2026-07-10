Politik

Ein Donnerschlag im Paradies: Trumps „Vertrauensfrau“ Giorgia Meloni macht Platz für einen Anderen

Trouble in paradise. So könnte man das Verhältnis zwischen der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und US-Präsident Donald Trump im vergangenen Monat beschreiben. Meloni, die lange Zeit als „Vertrauensperson“ Washingtons galt, legte schließlich ihre Zurückhaltung ab und konterte die Beleidigungen, die Trump ihr entgegenwarf, was den Zorn des Hausherrn im Weißen Haus hervorrief. Für Europa bedeutet dieser Konflikt vor allem eines: Es muss ein neuer „Sprecher“ für D. Trump gefunden werden. Und dieser könnte überraschenderweise der türkische Autoritarist Recep Tayyip Erdoğan werden.