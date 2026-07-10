Politik

Ein Donnerschlag im Paradies: Trumps „Vertrauensfrau“ Giorgia Meloni macht Platz für einen Anderen

Trouble in paradise. So könnte man das Verhältnis zwischen der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und US-Präsident Donald Trump im vergangenen Monat beschreiben. Meloni, die lange Zeit als „Vertrauensperson“ Washingtons galt, legte schließlich ihre Zurückhaltung ab und konterte die Beleidigungen, die Trump ihr entgegenwarf, was den Zorn des Hausherrn im Weißen Haus hervorrief. Für Europa bedeutet dieser Konflikt vor allem eines: Es muss ein neuer „Sprecher“ für D. Trump gefunden werden. Und dieser könnte überraschenderweise der türkische Autoritarist Recep Tayyip Erdoğan werden.
Autor
avtor
Agne Škultinaite
10.07.2026 14:42
Lesezeit: 11 min
Ein Donnerschlag im Paradies: Trumps „Vertrauensfrau“ Giorgia Meloni macht Platz für einen Anderen
Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und US-Präsident Donald Trump scheinen miteinander zu brechen. (Foto: dpa) Foto: -

Im Folgenden:

  • Warum die einstige Partnerschaft zwischen Giorgia Meloni und Donald Trump so abrupt endete.
  • Weshalb die Allianz mit Washington der italienischen Wirtschaft zunehmend zur Belastung wurde.
  • Wie der türkische Präsident Erdoğan das diplomatische Vakuum im Verhältnis zu Trump füllt.

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Agne Škultinaite

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Agnė Škultinaitė ist Korrespondentin für internationale Themen und Wirtschaftsumfeld bei Verslo žinios. Sie hat Journalismus sowie internationale Beziehungen und Politikwissenschaft in Vilnius studiert und war vor ihrer Tätigkeit bei Verslo žinios unter anderem für litauische Nachrichtendienste, regionale Medien, ein Ministerium sowie als Auslandsnachrichtenredakteurin bei Delfi tätig.

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