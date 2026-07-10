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Schutz vor Blackouts? Bundesrat beschließt Milliarden-Paket für neue Gaskraftwerke

Deutschland rüstet sich gegen drohende Stromengpässe: Nach dem Bundestag hat nun auch die Länderkammer das neue Kraftwerksgesetz passieren lassen. Die Reform soll den Bau zahlreicher neuer Gaskraftwerke ankurbeln, um das Stromnetz bei sogenannten Dunkelflauten – Phasen ohne Wind und Sonne – abzusichern. Verbraucher müssen sich allerdings auf langfristige Kosten einstellen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
10.07.2026 13:49
Lesezeit: 2 min
Schutz vor Blackouts? Bundesrat beschließt Milliarden-Paket für neue Gaskraftwerke
Auszubildende vom Energiekonzern Leag stehen mit einem Transparent mit der Aufschrift «Kein Blackout Ost - Neue Kraftwerke für Ostdeutschland» auf der Kundgebung «Milliarden für den Süden, leere Versprechen für den Osten» vor dem Braunkohlekraftwerk Schwarze Pumpe (Foto: dpa). Foto: Patrick Pleul

Im Folgenden:

  • Wie das neue Kraftwerksgesetz die Stromversorgung bei Dunkelflauten sichern soll.
  • Welche finanziellen Lasten durch das beschlossene Milliarden-Paket auf die Stromkunden zukommen.
  • Warum die nationale Kraftwerksoffensive noch auf die Freigabe aus Brüssel angewiesen ist.

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