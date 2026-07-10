Schutz vor Blackouts? Bundesrat beschließt Milliarden-Paket für neue Gaskraftwerke

Auszubildende vom Energiekonzern Leag stehen mit einem Transparent mit der Aufschrift «Kein Blackout Ost - Neue Kraftwerke für Ostdeutschland» auf der Kundgebung «Milliarden für den Süden, leere Versprechen für den Osten» vor dem Braunkohlekraftwerk Schwarze Pumpe (Foto: dpa). Foto: Patrick Pleul