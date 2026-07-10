Wirtschaft

Bürokratieabbau beschlossen: Bundesrat macht Weg für schnellere Verkehrsprojekte frei

Der Ausbau und die Sanierung der deutschen Infrastruktur sollen drastisch beschleunigt werden. Nach dem Bundestag hat nun auch der Bundesrat einem neuen Gesetzespaket zugestimmt, das langwierige Planungsverfahren bei Schienen, Straßen und Wasserwegen spürbar verkürzen soll. Länderübergreifend wird die Reform als entscheidender Wendepunkt für die Mobilität der Zukunft gefeiert.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.07.2026 12:47
Lesezeit: 2 min
Bürokratieabbau beschlossen: Bundesrat macht Weg für schnellere Verkehrsprojekte frei
Eine S-Bahn fährt an Stahlträger für den Ersatzneubau der Ringbahnbrücke an der A100 vorbei. Am Wochenende werden diese mit einem Kran für das neue Brückenbauwerk eingehoben (Foto: dpa). Foto: Sebastian Gollnow

Im Folgenden:

  • Wie das neue Gesetz die Genehmigung von Schienen und Straßen beschleunigen soll.
  • Weshalb die Deutsche Bahn künftig mit deutlich kürzeren Planungszeiten für Großprojekte rechnet.
  • Welche Erleichterungen die Reform bei Umweltprüfungen und der Digitalisierung von Verfahren bringt.

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