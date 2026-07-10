Wirtschaft

Bürokratieabbau beschlossen: Bundesrat macht Weg für schnellere Verkehrsprojekte frei

Der Ausbau und die Sanierung der deutschen Infrastruktur sollen drastisch beschleunigt werden. Nach dem Bundestag hat nun auch der Bundesrat einem neuen Gesetzespaket zugestimmt, das langwierige Planungsverfahren bei Schienen, Straßen und Wasserwegen spürbar verkürzen soll. Länderübergreifend wird die Reform als entscheidender Wendepunkt für die Mobilität der Zukunft gefeiert.