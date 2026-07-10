Finanzen

Schuldenweltmeister Deutschland: Wackelt jetzt noch die Schuldenbremse?

Die Staatsverschuldung wächst unter Bundesfinanzminister Klingbeil rasant und die Regierung hat bisher keinen Plan gegen steigende Schulden. Auch die eingesetzten Experten für eine Reform der Schuldenbremse können sich nicht auf eine Lösung einigen. Warum Sparen für die Regierung ein Fremdwort ist und eine Aufweichung der Schuldenbremse droht.
Autor
Mirell Bellmann
10.07.2026 11:39
Lesezeit: 4 min
Schuldenweltmeister Deutschland: Wackelt jetzt noch die Schuldenbremse?
SPD-Finanzminister Klingbeil hält ungeachtet schwieriger Beratungen der Expertenkommission an einer Reform der Schuldenbremse fest. (Foto: dpa) Foto: Elisa Schu

Im Folgenden:

  • Wie Finanzminister Lars Klingbeil bis 2030 über eine Billion Euro neue Schulden plant.
  • Warum die Expertenkommission unterschiedliche Vorschläge für eine Reform macht. 
  • Welche Verteilungskämpfe zwischen Verteidigungsetat und Sozialausgaben drohen.

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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