Finanzen

Schuldenweltmeister Deutschland: Wackelt jetzt noch die Schuldenbremse?

Die Staatsverschuldung wächst unter Bundesfinanzminister Klingbeil rasant und die Regierung hat bisher keinen Plan gegen steigende Schulden. Auch die eingesetzten Experten für eine Reform der Schuldenbremse können sich nicht auf eine Lösung einigen. Warum Sparen für die Regierung ein Fremdwort ist und eine Aufweichung der Schuldenbremse droht.