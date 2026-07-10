Milliarden-Sparkurs bei Gesundheit: Bundestag beschließt umstrittene Reform mit knapper Mehrheit

Bundeskanzler Friedrich Merz (r, CDU) steht an der Wahlurne im Bundestag in der letzten Sitzung vor der Sommerpause, bei der unter anderem die Abstimmung über das Gesundheits-Sparpaket der schwarz-roten Koalition auf der Tagesordnung steht (Foto: dpa). Foto: Michael Kappeler