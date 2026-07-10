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Ransomware: Wann, wie und ob man einem Hacker überhaupt Lösegeld zahlen sollte

Wenn Erpresser die Daten eines Unternehmens sperren, beginnen einige der teuersten Stunden im Leben des Unternehmens. Die Zahlung eines Lösegelds mag als schnellste Lösung erscheinen, bietet jedoch keinerlei Garantie. Das Geld landet höchstwahrscheinlich in Kryptowährungs-Wallets.