Technologie

Ransomware: Wann, wie und ob man einem Hacker überhaupt Lösegeld zahlen sollte

Wenn Erpresser die Daten eines Unternehmens sperren, beginnen einige der teuersten Stunden im Leben des Unternehmens. Die Zahlung eines Lösegelds mag als schnellste Lösung erscheinen, bietet jedoch keinerlei Garantie. Das Geld landet höchstwahrscheinlich in Kryptowährungs-Wallets.
Autor
avtor
Dare Hriberšek
10.07.2026 12:12
Aktualisiert: 12.07.2026 12:12
Lesezeit: 8 min
Ransomware: Wann, wie und ob man einem Hacker überhaupt Lösegeld zahlen sollte
Ransomware wird zum Geschäftsrisiko für Unternehmen, denn es bereits keine IT-Krise mehr. (Foto dpa) Foto: Marc Tirl

Im Folgenden:

  • Warum eine Lösegeldzahlung nach einem Ransomware-Angriff rechtliche Konsequenzen haben kann.
  • Wie Unternehmen Kryptowährungszahlungen an Hacker möglicherweise rückverfolgen und einfrieren lassen können.
  • Weshalb Cyberversicherungen im Ernstfall häufig weniger leisten, als Unternehmen erwarten.

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Dare Hriberšek

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Dare Hriberšek ist Autor bei Finance.si (dem slowenischen Partnerunternehmen des Bonnier-Verlags, zu dem auch die DWN gehören) und schreibt vor allem über Cybersecurity, digitale Risiken und IT-Sicherheit. Seine Beiträge behandeln unter anderem Hackerangriffe, Online-Betrug, Kryptografie, Sicherheitsvorfälle und den Umgang von Unternehmen mit digitalen Bedrohungen.

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