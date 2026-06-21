Politik

Die Hälfte der Gelder aus Brüssel geht auf dem Weg zum Landwirt verloren

Der slowenische Agrarunternehmer Aleš Hvalc kritisiert Bürokratie, schwache Genossenschaften und eine Agrarpolitik, bei der zu wenig Geld direkt bei den Bauern ankommt. Seine Forderung ist klar, Landwirtschaft müsse wieder als Grundlage von Versorgung, Landschaftspflege und Tourismus verstanden werden.