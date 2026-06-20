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Last Minute buchen: Wo Urlauber jetzt noch sparen können

Kurzentschlossene setzen auch in diesem Sommer auf Last-Minute-Angebote. Doch der Reisemarkt hat sich verändert: Nicht jede spontane Buchung wird automatisch zum Schnäppchen. Wer jetzt noch sparen möchte, sollte einige wichtige Faktoren kennen – sonst drohen Enttäuschungen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
20.06.2026 17:21
Lesezeit: 3 min
Last Minute buchen: Wo Urlauber jetzt noch sparen können
Last-Minute-Reisen müssen kein Glücksspiel sein. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Welche Reiseziele bieten aktuell die besten Last-Minute-Chancen?
  • Warum sind spontane Schnäppchen heute seltener als früher?
  • Wo drohen trotz Last Minute steigende Reisepreise?

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