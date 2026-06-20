Panorama

Last Minute buchen: Wo Urlauber jetzt noch sparen können

Kurzentschlossene setzen auch in diesem Sommer auf Last-Minute-Angebote. Doch der Reisemarkt hat sich verändert: Nicht jede spontane Buchung wird automatisch zum Schnäppchen. Wer jetzt noch sparen möchte, sollte einige wichtige Faktoren kennen – sonst drohen Enttäuschungen.