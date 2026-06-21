Politik

Recht auf Homeoffice? Warum Homeoffice kein Allheilmittel ist

Politik und Experten fordern in Deutschland ein Recht auf Homeoffice, etwa um Beschäftigte wegen der gestiegenen Energiepreise zu entlasten. Doch das Arbeiten zu Hause hat auch Schattenseiten: Psychische Probleme und Vereinsamung nehmen zu. Wer besonders betroffen ist.