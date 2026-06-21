Politik

Recht auf Homeoffice? Warum Homeoffice kein Allheilmittel ist

Politik und Experten fordern in Deutschland ein Recht auf Homeoffice, etwa um Beschäftigte wegen der gestiegenen Energiepreise zu entlasten. Doch das Arbeiten zu Hause hat auch Schattenseiten: Psychische Probleme und Vereinsamung nehmen zu. Wer besonders betroffen ist.
Autor
Mirell Bellmann
21.06.2026 11:00
Lesezeit: 3 min
Recht auf Homeoffice? Warum Homeoffice kein Allheilmittel ist
Noch mehr Homeoffice? Es herrscht ein Rekordleerstand in deutschen Bürohochburgen - allein in Berlin liegt die Quote bei rund 8 Prozent. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Gollnow

Im Folgenden:

  • Warum ein Recht auf Homeoffice keine Lösung für gestiegene Energiepreise ist. 
  • US-Studie: Wie stark Arbeitnehmer im Homeoffice unter sozialer Isolation leiden.
  • Weshalb die Gesundheitsrisiken in Deutschland noch unterschätzt werden. 

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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