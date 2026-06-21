Technologie

Elon Musks KI zerstörte in einem Experiment die Welt innerhalb von vier Tagen

Das Forschungslabor für künstliche Intelligenz Emergence AI führte ein 15-tägiges Experiment durch, bei dem gängige KI-Modelle eine virtuelle Gesellschaft lenken durften. Elon Musks „Grok“ zerstörte die Welt innerhalb von vier Tagen.