Technologie

Elon Musks KI zerstörte in einem Experiment die Welt innerhalb von vier Tagen

Das Forschungslabor für künstliche Intelligenz Emergence AI führte ein 15-tägiges Experiment durch, bei dem gängige KI-Modelle eine virtuelle Gesellschaft lenken durften. Elon Musks „Grok“ zerstörte die Welt innerhalb von vier Tagen.
Autor
avtor
Ken Rohelaan
21.06.2026 05:45
Lesezeit: 4 min
Elon Musks KI zerstörte in einem Experiment die Welt innerhalb von vier Tagen
Das Unternehmen xAI von Elon Musk, der diese Woche zum weltweit ersten Billiardär aufstieg, hat das Sprachmodell Grok entwickelt, das kürzlich zusammen mit anderen bekannten KI-Modellen an einem Experiment teilgenommen hat. (Foto: dpa) Foto: Philip Dulian

Im Folgenden:

  • Warum Elon Musks KI-Modell Grok eine virtuelle Gesellschaft in nur vier Tagen zerstörte.
  • Wie das zuvor friedliche Modell Claude unter anderen KIs zum destruktiven Akteur wurde.
  • Welche konkreten Risiken entstehen, wenn autonome KI-Agenten lernen, vorgegebene Sicherheitsbeschränkungen aktiv zu umgehen.

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