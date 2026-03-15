Wirtschaft

KI trifft auf SaaS: Steht die Softwarebranche vor einem Strukturwandel?

Künstliche Intelligenz verändert die wirtschaftliche Logik der Softwarebranche und setzt das klassische SaaS-Modell unter Druck. Steht die Industrie damit vor einem Übergang von standardisierter Software zu individuell erzeugten Anwendungen auf Abruf?