Finanzen

US-Börsenbericht: Wall Street im Aufwind durch nachlassende Iran-Spannungen und schwächere Inflationsdaten

Überraschende Entwicklungen abseits des Handelsparketts sorgen für neuen Schwung an den Finanzmärkten. Erfahren Sie, welche Faktoren die Anleger wieder optimistisch stimmen.
Autor
Bonnier Investor
14.04.2026 22:24
Lesezeit: 1 min
US-Börsenbericht: Wall Street im Aufwind durch nachlassende Iran-Spannungen und schwächere Inflationsdaten
Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Hoffnung auf diplomatische Lösungen

Die Konfliktgefahr trat am Dienstag in den Hintergrund, als die Wall Street aufgrund von Berichten über einen Durchbruch zwischen den USA und dem Iran Kursgewinne verzeichnete.

US-Präsident Donald Trump sagte heute einem Reporter der New York Post in Islamabad, dass innerhalb der nächsten 48 Stunden „etwas passieren könnte“, während beide Nationen den Verhandlungstisch ins Auge fassen.

Seine lobende Erwähnung der „großartigen Arbeit“ des Feldmarschalls wirkte als Katalysator für Kursgewinne und löste die jüngste Volatilität durch ein stetiges Marktvertrauen ab.

Positive Signale bei Preisen und Rohstoffen

Zudem stiegen die US-Erzeugerpreise im März langsamer als erwartet und verzeichneten einen Anstieg von 0,5 Prozent. Diese Nachricht trug dazu bei, einige Inflationssorgen vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts zu lindern.

Der Preis für Brent-Rohöl gab am Dienstag nach. Dabei verzeichnete Öl den größten Tagesrückgang seit fast einer Woche, nachdem Trump einen diplomatischen Fortschritt zwischen den USA und dem Iran angedeutet hatte.

Tech-Giganten treiben die Leitindizes an

Der Dow Jones Industrial Average legte bis zum Handelsschluss um 0,66 Prozent auf 48.535,99 Punkte zu.

Amazon und Nvidia gehörten zu den Gewinnern im Index und stiegen bis zum Börsenschluss um 3,81 Prozent beziehungsweise 3,78 Prozent.

Die Aktie stieg im Zuge der heutigen Meldung, dass Amazon Globalstar im Rahmen eines Deals im Wert von 11,57 Milliarden US-Dollar übernehmen werde, um seine noch junge Satellitensparte auszubauen und den von Elon Musk geführten, größeren Rivalen Starlink herauszufordern.

Der breiter gefasste S&P 500 schloss ebenfalls im Plus und stieg um 1,18 Prozent auf 6.967,38 Punkte.

Der technologielastige Nasdaq legte bis zur Schlussglocke um 1,96 Prozent auf 23.639,08 Punkte zu.

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