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Schlafprobleme im Alltag: Welche Maßnahmen wirklich zu besserem Schlaf führen

Schlafmangel entwickelt sich für viele Menschen zu einem strukturellen Problem des modernen Alltags. Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle und welche Maßnahmen jenseits von Medikamenten können wirklich helfen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
31.05.2026 05:50
Lesezeit: 5 min
Schlafprobleme im Alltag: Welche Maßnahmen wirklich zu besserem Schlaf führen
Schlafmangel und Schlafprobleme prägen den Alltag vieler Menschen. (Foto: dpa) Foto: AndreyPopov

Im Folgenden:

  • Warum nächtliches Grübeln mit zunehmendem Alter häufiger auftritt und was dagegen hilft.
  • Weshalb Melatonin und Magnesium keine nachhaltige Lösung für Schlafprobleme bieten.
  • Wie ein Schlaftagebuch und bewusste Verhaltensänderungen zu besserer Schlafqualität führen.

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