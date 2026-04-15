Finanzen

Kaufkraft-Ranking in Krisenzeiten: Wo die regionalen Einkommen am meisten wert sind

Das Verhältnis aus Einkommen und Lebenserhaltungskosten entscheidet über die reale Kaufkraft der Haushalte: Wo viel verdient wird, ist es oft teuer, wo es billig ist, wird oft nicht viel verdient. Erfahren Sie, wo die regionalen Einkommen am meisten wert sind - und welche Stadt, die niedrigste Kaufkraft aller Bundesländer hat.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
15.04.2026 11:08
Lesezeit: 3 min
Kaufkraft-Ranking in Krisenzeiten: Wo die regionalen Einkommen am meisten wert sind
Kaufkraft-Ranking: Das Institut der deutschen Wirtschaft hat für alle Regionen berechnet, wie viel die Menschen verdienen – und was sie sich davon leisten können. (Foto: dpa) Foto: Patrick Pleul

Im Folgenden:

  • Kaufkraft-Ranking: Wo die Menschen in Deutschland am wohlhabendsten sind
  • Weshalb Frankfurt und Hamburg im Realkaufkraft-Vergleich stark abfallen.
  • Welches Bundesland die niedrigste reale Kaufkraft aller 16 Länder aufweist.

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