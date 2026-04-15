Finanzen

Kaufkraft-Ranking in Krisenzeiten: Wo die regionalen Einkommen am meisten wert sind

Das Verhältnis aus Einkommen und Lebenserhaltungskosten entscheidet über die reale Kaufkraft der Haushalte: Wo viel verdient wird, ist es oft teuer, wo es billig ist, wird oft nicht viel verdient. Erfahren Sie, wo die regionalen Einkommen am meisten wert sind - und welche Stadt, die niedrigste Kaufkraft aller Bundesländer hat.