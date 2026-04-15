Politik

Pipeline-Debatte im Energiemarkt: Warum die Straße von Hormus entscheidend bleibt

Die Straße von Hormus bleibt trotz wiederkehrender Konflikte der zentrale Engpass im globalen Ölhandel, während Alternativen bislang wirtschaftlich und politisch scheitern. Warum setzen Staaten weiterhin auf diese riskante Route?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
15.04.2026 06:04
Lesezeit: 4 min
Pipeline-Debatte im Energiemarkt: Warum die Straße von Hormus entscheidend bleibt
Die Straße von Hormus bleibt trotz geopolitischer Risiken der wichtigste Transportweg für Öl, da Alternativen wirtschaftlich und strategisch bislang keine gleichwertige Lösung darstellen (Foto: dpa) Foto: Stefan Sauer

Im Folgenden:

  • Warum Pipelines die Straße von Hormus trotz Milliardeninvestitionen nie vollständig ersetzen könnten.
  • Weshalb selbst Saudi-Arabien und die Emirate bei einer Sperrung der Meerenge in Schwierigkeiten gerieten.
  • Wie indirekte Abhängigkeiten von der Straße von Hormus auch Deutschland bei Energiepreisen treffen.

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