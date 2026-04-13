Finanzen

USA starten Blockade der Straße von Hormus: Trump setzt Drohungen um, der Ölpreis steigt

Die Spannungen im Nahen Osten spitzen sich weiter zu: Die USA greifen zu drastischen Maßnahmen in einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Während Washington entschlossen wirkt, reagiert Teheran scharf. Droht eine neue Eskalation oder bleibt noch Raum für Diplomatie?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.04.2026 20:31
Lesezeit: 4 min
USA starten Blockade der Straße von Hormus: Trump setzt Drohungen um, der Ölpreis steigt
US-Präsident Donald Trump: Nach der US-Ankündigung einer Seeblockade steigen die Ölpreise deutlich. (Foto: dpa) Foto: Julia Demaree Nikhinson

Im Folgenden:

  • Warum steigen die Ölpreise plötzlich wieder so stark an?
  • Welche Rolle spielt die Straße von Hormus aktuell?
  • Wie reagieren Märkte auf Trumps Blockade-Ankündigung?

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