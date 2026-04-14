Wirtschaft

Russisches LNG bleibt gefragt: Europa reagiert auf angespannte Märkte

Europa greift verstärkt auf russisches LNG zurück, während geopolitische Spannungen die globalen Energiemärkte neu ordnen. Wie nachhaltig ist diese Entwicklung angesichts politischer Ausstiegspläne und wachsender Abhängigkeiten?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.04.2026 11:03
Lesezeit: 2 min
Russisches LNG bleibt gefragt: Europa reagiert auf angespannte Märkte
Europa erhöht seine LNG-Importe aus Russland deutlich und bleibt trotz politischer Ausstiegspläne vorerst eng an den Markt gebunden (Foto: dpa) Foto: Sina Schuldt

Im Folgenden:

  • Warum europäische Staaten trotz Ausstiegsplänen 97 Prozent der Yamal-LNG-Produktion abnehmen.
  • Wie die Nahost-Krise Russland als Gaslieferanten für Europa unersetzlicher macht.
  • Weshalb eine vollständige Entkopplung vom russischen Flüssiggas bis 2027 kaum realistisch erscheint.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Russisches LNG bleibt gefragt: Europa reagiert auf angespannte Märkte
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Russisches LNG bleibt gefragt: Europa reagiert auf angespannte Märkte
14.04.2026

Europa greift verstärkt auf russisches LNG zurück, während geopolitische Spannungen die globalen Energiemärkte neu ordnen. Wie...

Inflationsschock: Steigende Lebenshaltungskosten schüren finanzielle Ängste
DWN
Finanzen
Finanzen Inflationsschock: Steigende Lebenshaltungskosten schüren finanzielle Ängste
14.04.2026

Die Furcht vor der Inflation sitzt tief in Deutschland. Die größten Sorgen machen sich laut einer Umfrage der Allianz aber nicht...

Pleitewelle geht weiter: Firmenpleiten auch im Januar gestiegen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Pleitewelle geht weiter: Firmenpleiten auch im Januar gestiegen
14.04.2026

Gastgewerbe, Bau und Verkehr trifft es besonders: Warum die Pleitewelle nicht abebbt und Experten für das laufende Quartal wenig Hoffnung...

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall: Was aktuell gilt
DWN
Panorama
Panorama Lohnfortzahlung im Krankheitsfall: Was aktuell gilt
14.04.2026

Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ist gesetzlich geregelt, sorgt aber immer wieder für Unsicherheit. Besonders kompliziert wird es,...

Er lebt im letzten Haus vor Russland und sieht Russlands hybriden Krieg aus nächster Nähe
DWN
Politik
Politik Er lebt im letzten Haus vor Russland und sieht Russlands hybriden Krieg aus nächster Nähe
14.04.2026

An der Grenze zu Russland zeigt sich der Hybridkrieg hautnah. Wie verändert Putins Strategie das Leben in Europa?

US-Marktbericht: Aktien legen dank Hoffnung auf Friedensabkommen zu
DWN
Finanzen
Finanzen US-Marktbericht: Aktien legen dank Hoffnung auf Friedensabkommen zu
13.04.2026

Ein überraschendes Signal sorgt für Aufwind an den Börsen – erfahren Sie, warum die Anleger plötzlich wieder optimistisch in die...

USA starten Blockade der Straße von Hormus: Trump setzt Drohungen um, der Ölpreis steigt
DWN
Finanzen
Finanzen USA starten Blockade der Straße von Hormus: Trump setzt Drohungen um, der Ölpreis steigt
13.04.2026

Die Spannungen im Nahen Osten spitzen sich weiter zu: Die USA greifen zu drastischen Maßnahmen in einer der wichtigsten Handelsrouten der...

Lufthansa-Streik: Diese Rechte haben Passagiere bei einem Pilotenstreik
DWN
Panorama
Panorama Lufthansa-Streik: Diese Rechte haben Passagiere bei einem Pilotenstreik
13.04.2026

Der Lufthansa-Streik bringt den Flugverkehr in Deutschland ins Wanken und sorgt bei Tausenden Reisenden für Unsicherheit. Flugausfälle,...