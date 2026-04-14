Politik

Tabaksteuer-Erhöhung finanziert Entlastungsprämie 2026: Doch nicht nur Raucher gehen bei der Ausgleichprämie leer aus

Günstigeres Tanken und eine 1.000-Euro-Prämie: Doch die Entlastungen kommen noch längst nicht bei den Bürgern an. Auch werden viele Arbeitnehmer die Entlastungsprämie nicht erhalten, profitieren werden hauptsächlich Angestellte des Staates oder große Unternehmen mit Tarifbindung. Welche Kritik es an der Entlastungsprämie gibt und warum Raucher die sogenannte Entlastung möglich machen.