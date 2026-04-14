Politik

Tabaksteuer-Erhöhung finanziert Entlastungsprämie 2026: Doch nicht nur Raucher gehen bei der Ausgleichprämie leer aus

Günstigeres Tanken und eine 1.000-Euro-Prämie: Doch die Entlastungen kommen noch längst nicht bei den Bürgern an. Auch werden viele Arbeitnehmer die Entlastungsprämie nicht erhalten, profitieren werden hauptsächlich Angestellte des Staates oder große Unternehmen mit Tarifbindung. Welche Kritik es an der Entlastungsprämie gibt und warum Raucher die sogenannte Entlastung möglich machen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.04.2026 21:03
Lesezeit: 3 min
Tabaksteuer-Erhöhung finanziert Entlastungsprämie 2026: Doch nicht nur Raucher gehen bei der Ausgleichprämie leer aus
Tabaksteuer-Erhöhung finanziert Entlastungsprämie: Doch nicht nur Raucher gehen leer aus, auch Beschäftigte aus der freien Wirtschaft in kleineren Betrieben, in Branchen mit niedrigen Löhnen und ohne Tarifbindung. (Foto: dpa) Foto: Hendrik Schmidt

Im Folgenden:

  • Warum viele Beschäftigte die Entlastungsprämie nicht erhalten werden.
  • Weshalb Gewerkschaften und Ökonomen die Laufzeit der Prämie für zu kurz halten.
  • Öffentlicher Dienst: Wer am meisten von einem Inflationsausgleich profitiert.

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