Wirtschaft

KI-Arbeitsmarkt: Werden Elektriker reicher als Programmierer?

Programmierer galten lange als sichere Gewinner der Digitalisierung. Doch im KI-Arbeitsmarkt verschieben sich die Machtverhältnisse rasant, und ausgerechnet Elektriker, Installateure und Bauarbeiter könnten von der nächsten technologischen Welle stärker profitieren als viele Akademiker.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.03.2026 11:00
Lesezeit: 2 min
KI-Arbeitsmarkt: Werden Elektriker reicher als Programmierer?
Nvidia-Chef Jensen Huang sieht im KI-Arbeitsmarkt große Chancen für Handwerksberufe. (Foto: dpa | Johannes Neudecker) Foto: Johannes Neudecker

Im Folgenden:

  • Warum der KI-Arbeitsmarkt Programmierer unter Druck setzt.
  • Weshalb Elektriker plötzlich zu den Gewinnern zählen.
  • Wie stark Handwerkerlöhne zuletzt gestiegen sind.

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