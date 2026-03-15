Technologie

Immer mehr US-Forschende zieht es nach Deutschland

Aus politischen Gründen geht das Weiße Haus gegen Elite-Unis vor. Für Wissenschaftler und Studierende aus den USA wird Deutschland daher interessanter – was sich auch in den Bewerbungen niederschlägt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
15.03.2026 08:59
Lesezeit: 1 min
Immer mehr US-Forschende zieht es nach Deutschland
Der Harvard University war zwischenzeitlich sogar die Aufnahme internationaler Studierenden sowie deren Einreise verboten worden. (Foto: dpa) Foto: Nicolaus Czarnecki

Im Folgenden:

  • Warum immer mehr US-Forschende Deutschland als neue Wirkungsstätte wählen.
  • Wie stark die Bewerbungszahlen deutscher Forschungsorganisationen aus den USA gestiegen sind.
  • Welche Rolle Trumps Hochschulpolitik und neue Visagebühren dabei spielen.

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