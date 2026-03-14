Technologie

Gerichtsurteil: Betreiber haften für falsche KI-Aussagen ihrer Chatbots

Künstliche Intelligenz liefert Antworten in Sekunden – doch was passiert, wenn sie falsche Tatsachen behauptet? Ein aktuelles Urteil zeigt, dass Betreiber nicht einfach auf technische Fehler verweisen können. Aber wo endet die Verantwortung der KI und wo beginnt die Haftung?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.03.2026 08:52
Lesezeit: 2 min
Gerichtsurteil: Betreiber haften für falsche KI-Aussagen ihrer Chatbots
Mehrere KI-Anwendungen auf einem Smartphone-Bildschirm: Betreiber haften für falsche KI-Aussagen ihrer Chatbots. (Foto: dpa). Foto: Philip Dulian

Im Folgenden:

  • Warum haftet ein Chatbot-Betreiber für Aussagen seiner KI?
  • Wie kam der Verein überhaupt in die Liste der KI?
  • Welche Rolle spielen sogenannte KI-Halluzinationen vor Gericht?

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