Technologie

Gerichtsurteil: Betreiber haften für falsche KI-Aussagen ihrer Chatbots

Künstliche Intelligenz liefert Antworten in Sekunden – doch was passiert, wenn sie falsche Tatsachen behauptet? Ein aktuelles Urteil zeigt, dass Betreiber nicht einfach auf technische Fehler verweisen können. Aber wo endet die Verantwortung der KI und wo beginnt die Haftung?