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Anspruch auf Bildungsurlaub: Mangelndes Wissen bremst Inanspruchnahme – was Sie beachten müssen

Fortbildungen ermöglichen eine berufliche und private Weiterentwicklung. Doch viele Menschen in Deutschland sind trotz Interesse über öffentliche Förderungen nicht ausreichend informiert, wie eine aktuelle Studie aufzeigt. Wie Unternehmen und Beschäftigte die Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch nehmen können.