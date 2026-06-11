Finanzen

EZB reagiert auf Iran-Krieg: Erste Zinserhöhung seit fast drei Jahren

Wegen des inflationstreibenden Ölpreisschocks infolge des Iran-Kriegs hebt die Europäische Zentralbank die Zinsen wieder an. Der wichtige Einlagenzins steigt um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent. Während Sparer sich freuen können, wächst die Sorge vor einer zusätzlichen Belastung der schwachen Wirtschaft.