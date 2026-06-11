Wirtschaft

Kieler Forscher senken Wachstumsprognose für 2027

Der Iran-Krieg trifft die deutsche Wirtschaft stärker als bislang erwartet und dämpft den erhofften Aufschwung. Während staatliche Milliardenprogramme stützen, warnen Ökonomen vor schwacher Wettbewerbsfähigkeit und neuen Belastungen durch steigende Energiepreise.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
11.06.2026 12:42
Lesezeit: 2 min
Kieler Forscher senken Wachstumsprognose für 2027
Das Kieler IfW hält an seiner Prognose für 2026 fest, senkt aber den Ausblick für 2027 wegen der Folgen des Iran-Kriegs. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Weshalb staatliche Investitionen den Abschwung begrenzen sollen.
  • Wie sich die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands weiter verschlechtern könnte.
  • Warum Forscher dennoch mit steigenden Konsumausgaben rechnen.

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