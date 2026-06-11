Panorama

Fußball-WM 2026: Wer wird Weltmeister? Prognosen widersprechen sich deutlich

Spanien, Frankreich, England, Argentinien, die Niederlande? Während die Wettmärkte auf die bewährten Favoriten setzen, erwarten einige Modelle eine der größten Überraschungen in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften.
Autor
avtor
Petra Sovdat
11.06.2026 15:00
Aktualisiert: 11.06.2026 16:00
Lesezeit: 7 min
Fußball-WM 2026: Wer wird Weltmeister? Prognosen widersprechen sich deutlich
Die Prognosen für den Gewinner der WM widersprechen sich deutlich. (Illustration: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum Wettmärkte, Goldman Sachs und ein Ökonom beim WM-Favoriten so stark voneinander abweichen.
  • Welches Modell die letzten drei Weltmeister korrekt voraussagte – und wen es diesmal als Sieger sieht.
  • Weshalb Argentinien laut Goldman Sachs statistisch benachteiligt ist und England unter seinem Turnierbaum leidet.

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Petra Sovdat

Zum Autor:

Petra Sovdat ist erfahrene Journalistin und Kommentatorin bei Finance.si, einem slowenischen Wirtschaftsmedium.

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