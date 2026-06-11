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Selbst die Chinesen waren erstaunt, wie schnell diese Fabrik errichtet wurde

Wir haben uns die Produktion des elektrisch angetriebenen BMW iX3 angesehen, die auf 400 Hektar ehemaliger Ackerflächen am Rande der ungarischen Stadt Debrecen entstanden ist.
Autor
avtor
Jana Petkovšek Štakul
11.06.2026 13:44
Lesezeit: 7 min
Selbst die Chinesen waren erstaunt, wie schnell diese Fabrik errichtet wurde
Das Projekt der neuen Fabrik in Debrecen, in der der iX3 produziert wird, kostete BMW zwei Milliarden. Mit der Begrünung von 200 Hektar Land zeigt das Unternehmen sein Engagement für Nachhaltigkeit. (Foto: BMW)

Im Folgenden:

  • Warum BMW sein neues Elektrozeitalter nicht in Deutschland, sondern in Ungarn begründet.
  • Wie eine KI-gestützte Fabrik auf 400 Hektar ehemaliger Ackerfläche in zwei Jahren entstand.
  • Welchen Druck das Hochleistungswerk in Debrecen auf deutsche BMW-Standorte ausübt.

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