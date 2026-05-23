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Cupra Terramar im Test: Strafzettel wegen zu schnellen Fahrens ist nur noch Erinnerung

Der Cupra Terramar will nicht brav sein. Er kombiniert SUV-Format, Premium-Gefühl und sportliche Optik mit einem Benziner, der mehr kann, als Autofahrer im Alltag brauchen.
Autor
Matej Štakul
23.05.2026 11:00
Lesezeit: 6 min
Cupra Terramar im Test: Strafzettel wegen zu schnellen Fahrens ist nur noch Erinnerung
Der Cupra Terramar im Test. (Foto: Matej Štakul)

Im Folgenden:

  • Warum der Cupra Terramar trotz Benzinmotor mit nur 6,6 Litern Verbrauch überzeugt.
  • Wie Cupras jüngster SUV Premium-Anspruch und Alltagstauglichkeit zu einem Preis ab 38.499 Euro verbindet.
  • Was den Terramar im wachsenden SUV-Markt von der Konkurrenz unterscheidet.

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