Panorama

Mercedes CLA im Test: Ungewöhnlich, sparsam und besser denn je

Der neue Mercedes CLA sieht nicht sofort nach Liebe auf den ersten Blick aus. Doch unter der auffälligen Hülle steckt ein überraschend starker, sparsamer und erwachsener Viertürer.
Autor
Marko Čopi
06.06.2026 11:00
Lesezeit: 5 min
Mercedes CLA im Test: Ungewöhnlich, sparsam und besser denn je
Der neue Mercedes CLA ist ein Benziner und überrascht. (Foto: Marko Čopi)

Im Folgenden:

  • Warum der neue Mercedes CLA trotz chinesischer Motortechnik überzeugend fährt.
  • Wie sparsam der 211-PS-Benziner des neuen CLA im Praxistest wirklich ist.
  • Weshalb der neue CLA der bisher gereifteste (aber nicht schönste) seiner Reihe ist.

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