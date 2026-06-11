Finanzen

SpaceX, Anthropic und OpenAI in Ihrem ETF-Fonds? Vielleicht schneller, als Sie denken

Während Tesla ein ganzes Jahrzehnt gebraucht hat, um in den S&P 500 und damit in passiv verwaltete ETF-Fonds aufgenommen zu werden, könnten die heißbegehrten Börsengänge dieses Jahres aufgrund einer Regeländerung bereits innerhalb weniger Tage in die Indizes aufgenommen werden.