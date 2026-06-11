Finanzen

SpaceX, Anthropic und OpenAI in Ihrem ETF-Fonds? Vielleicht schneller, als Sie denken

Während Tesla ein ganzes Jahrzehnt gebraucht hat, um in den S&P 500 und damit in passiv verwaltete ETF-Fonds aufgenommen zu werden, könnten die heißbegehrten Börsengänge dieses Jahres aufgrund einer Regeländerung bereits innerhalb weniger Tage in die Indizes aufgenommen werden.
Autor
avtor
Jure Ugovšek
11.06.2026 12:00
Lesezeit: 8 min
SpaceX, Anthropic und OpenAI in Ihrem ETF-Fonds? Vielleicht schneller, als Sie denken
Die nächsten Börsenstars warten bereits. (Illustration: Chat GPT)

Im Folgenden:

  • Warum SpaceX, Anthropic und OpenAI schon kurz nach dem Börsengang in ETF-Indizes landen könnten.
  • Wie Nasdaq, FTSE Russell und S&P ihre Aufnahmeregeln vor der nächsten IPO-Welle gezielt lockern.
  • Weshalb die Indexaufnahme selbst zum Kurstreiber werden kann – und was das für ETF-Anleger bedeutet.

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