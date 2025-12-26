Immobilien

The Line: Saudi Arabiens hochgestapelte Megacity quer durch die Wüste

Eines der wohl ambitioniertesten und innovativsten Infrastrukturprojekte unserer Zeit ist The Line. Die von Saudi-Arabien geplante vertikale, verspiegelte und komplett emissionsfreie Megacity zieht sich schnurgerade durch die Wüste. Doch so gewagt die Vision dieses Projekts auch ist, so ernüchternd wirkt die vorläufige Einstellung seiner Umsetzung – zumindest in dem ursprünglich vorgesehenen Umfang. Dennoch lohnt sich ein genauer Blick auf die dahinterstehende Idee; nicht zuletzt, um zu verstehen, was die Stadt von morgen womöglich mit sich bringt.