Politik

Atomwaffen in Finnland: Regierung kippt jahrzehntelanges Verbot

Ein jahrzehntelanges Tabu fällt. Finnland will künftig die Stationierung von Atomwaffen auf eigenem Boden erlauben und begründet dies mit seiner Rolle in der NATO. Doch die Entscheidung sorgt im Land für politische Spannungen und fällt mitten in eine Phase wachsender nuklearer Abschreckung in Europa.