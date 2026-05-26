Warum Deutschland seine besten Start-ups zu früh verliert

Viele Innovationen entstehen in Deutschland – doch Wachstum und Wertschöpfung finden oft anderswo statt. So verdorrt manch zartes Start-up-Pflänzlein vor seiner Zeit. (Bild: ChatGPT)

Viele Innovationen entstehen in Deutschland – doch Wachstum und Wertschöpfung finden oft anderswo statt. So verdorrt manch zartes Start-up-Pflänzlein vor seiner Zeit. (Bild: ChatGPT)

Deutschland scheitert nicht an Ideen – sondern an der Skalierung

Deutschland hat kein Problem mit zu wenigen Ideen. Deutschland hat ein Problem damit, aus Ideen Unternehmen zu entwickeln. In deutschen Laboren, an Hochschulen und Forschungseinrichtungen entstehen jedes Jahr Technologien mit dem Potenzial, ganze Märkte zu verändern. Neue Wirkstoffe, KI-Anwendungen, Medizintechnik oder industrielle Innovationen werden mit hoher wissenschaftlicher Präzision entwickelt. Doch zu oft endet die Erfolgsgeschichte dort, wo sie eigentlich erst beginnen sollte: beim Schritt aus der Forschung in den Markt.

Aktuelle Zahlen wirken zunächst ermutigend: Nach Angaben von Ernst & Young wurden 2025 in Deutschland rund 3.600 Start-ups gegründet. Das ist ein Plus von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Doch Angaben wie diese verdecken ein strukturelles Problem: Viele technologiegetriebene Gründungen erhalten zwar Aufmerksamkeit. Was ihnen fehlt, ist eine zeitnahe Kombination aus Kapital, unternehmerischer Erfahrung und Begleitung, die für eine erfolgreiche Skalierung notwendig ist. „Zu spät finanziert“ bedeutet deshalb nicht nur, dass Geld zu spät fließt. Es bedeutet, dass Kapital, Marktkenntnis und unternehmerische Professionalisierung zu spät zusammenkommen. Genau hier entscheidet sich, ob aus einer technologischen Innovation ein international wettbewerbsfähiges Unternehmen wird oder ob das Potenzial ungenutzt bleibt.

Die kritische Phase zwischen Forschung und Markt

Die öffentliche Diskussion konzentriert sich allzu oft auf die Frage, ob ausreichend Kapital vorhanden ist. Diese Sicht greift zu kurz. Der eigentliche Engpass liegt in der Phase zwischen wissenschaftlichem Durchbruch und marktfähigem Unternehmen. Denn zu diesem Zeitpunkt sollten aus einer Technologie ein marktfähiges Produkt, ein überzeugendes Geschäftsmodell, ein funktionierender Vertrieb und eine skalierbare Organisation entstehen. Dieser Weg verläuft selten geradlinig. Es handelt sich um eine anspruchsvolle Transformationsaufgabe, die technologisches Wissen mit unternehmerischer Professionalität verbindet. Gerade bei Deep-Tech- und Life-Science-Start-ups entscheidet diese Phase über Erfolg oder Misserfolg.

Damit aus technologischer Exzellenz wirtschaftliche Stärke wird, müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein:

1) Wachstumskapital muss früher verfügbar sein

Technologiegetriebene Unternehmen bewegen sich in globalen Märkten mit kurzen Innovationszyklen. Wer in den Bereichen KI, MedTech, mRNA, Robotik oder industrielle Automatisierung tätig ist, muss früh investieren, etwa in Produktentwicklung, regulatorische Prozesse, Vertrieb, Personal und internationale Markterschließung.

Anders als traditionelle mittelständische Unternehmen können derartige Start-ups nicht über Jahre hinweg organisch wachsen und Investitionen aus dem laufenden Geschäft finanzieren. In technologischen Märkten entscheidet nicht allein die Qualität einer Innovation, sondern die Geschwindigkeit, mit der sie in den Markt gebracht wird. Steht in dieser Phase kein Wachstumskapital zur Verfügung, verpassen Gründer das entscheidende Zeitfenster. Internationale Wettbewerber besetzen dann den Markt.

Das gilt besonders dort, wo Innovationssprünge ganze Märkte verändern. In solchen Feldern reicht es nicht, eine Idee erst dann zu finanzieren, wenn sie bis ins letzte Detail ausgereift ist. Wer wartet, bis eine Technologie zu 120 Prozent marktreif erscheint, überlässt anderen den ersten Zugriff auf Kunden, Talente und Marktanteile.

2) Gründerteams brauchen betriebswirtschaftliche Professionalität

Kapital allein reicht nicht aus. Viele Gründerinnen und Gründer verfügen über exzellentes technisches und wissenschaftliches Knowhow. Was ihnen häufig fehlt, ist nicht Intelligenz, Mut oder technisches Können. Es ist die Erfahrung, wie man aus einer Idee einen Vertrieb, aus einem Team eine Organisation und aus einem Produkt ein wachsendes Unternehmen macht.

Dazu gehören Go-to-Market-Strategien, Preisgestaltung, Vertrieb, KPI-Steuerung, Reporting, Teamaufbau, Personalführung und Kapitalstrategie. Vor allem der Vertrieb ist in Deutschland ein struktureller Schwachpunkt. Technologische Exzellenz wird zu häufig mit Marktfähigkeit verwechselt. Doch selbst das beste Produkt bleibt wirtschaftlich wirkungslos, wenn es sich nicht systematisch verkaufen lässt. Die PS sind also vorhanden. Jetzt geht es darum, sie auf die Straße zu bringen.

Genau hier zeigt sich eine Schwäche des deutschen Innovationssystems: Wir bilden hervorragende Fachleute aus, aber zu selten Menschen, die früh lernen, wie Kundenzugang, Vertriebsprozesse, Priorisierung und operative Unternehmensführung funktionieren. In der akademischen Ausbildung gilt vieles davon noch immer als zu operativ. Für junge Unternehmen ist dieses praktische Wissen aber überlebenswichtig.

Gerade diese unternehmerische Erfahrung entsteht im Aufbau wachsender Unternehmen. Wenn ein technologiegetriebenes Start-up seinen Entstehungsort frühzeitig verlässt, verliert die Region deshalb nicht nur Arbeitsplätze, Talente und geistiges Eigentum. Sie verliert auch Menschen, die lernen, wie aus Technologie Vertrieb, Organisation, Führung und Skalierung entstehen – und die dieses Wissen später in weitere Gründungen tragen könnten

3) Kapital und Knowhow müssen näher an die Forschung rücken

Innovationen entstehen an vielen Hochschul- und Forschungsstandorten, beispielsweise in Würzburg, Dresden, Aachen, Karlsruhe, Jena oder Erlangen. Wachstumskapital und unternehmerische Erfahrung konzentrieren sich aber weiterhin auf wenige Metropolregionen, etwa Berlin oder München. So entsteht eine strukturelle Schieflage: Forschung findet dezentral statt, Finanzierung ist zentral organisiert.

Wenn Gründerteams vor Ort weder Investoren noch erfahrene Unternehmer als Sparringspartner finden, folgen sie dem Kapital. Zunächst in andere Städte, später nicht selten ins Ausland. Mit ihnen wandern hochqualifizierte Arbeitsplätze, geistiges Eigentum, Steuerkraft und potenzielle Folgegründungen ab. Jedes vierte deutsche Tech-Start-up erwägt inzwischen, ins Ausland zu gehen; vor allem, weil dort der Zugang zu Wachstumskapital deutlich einfacher ist. Das zeigt: Es geht nicht um Einzelfälle, sondern um ein strukturelles Problem des Innovationsstandorts.

Für Regionen außerhalb der großen Start-up-Hubs ist diese Entwicklung besonders folgenreich. Wenn Start-ups dort zwar entstehen, aber anderswo wachsen, bleibt der eigentliche Innovationsgewinn nicht am Ort der Forschung. Genau daraus ergibt sich eine industriepolitische Frage: Wollen wir Innovation nur entdecken – oder wollen wir sie auch dort verankern, wo sie entsteht?

Förderprogramme sind wichtig, aber sie reichen nicht aus

Keine Frage: Gründerzentren, EXIST-Stipendien und öffentliche Förderprogramme leisten einen sehr wichtigen Beitrag. Sie senken Einstiegshürden, schaffen Sichtbarkeit und unterstützen bei den ersten Schritten. Sie emotionalisieren das Thema Gründung und machen vielen Forschenden, Studierenden und Promovierenden überhaupt erst bewusst, dass Unternehmertum ein möglicher Weg sein kann. Sie helfen dabei, aus einer Idee ein erstes Team, einen Businessplan und den Willen zur Gründung zu formen.

Ihre strukturelle Grenze liegt aber dort, wo aus einem Gründungsvorhaben ein professionell wachsendes Unternehmen werden muss. Förderung setzt Impulse. Wachstumskapital schafft Verbindlichkeit. Eine staatliche Förderung über zwölf Monate schafft vermeintliche Sicherheit (und damit möglicherweise auch eine gewisse Trägheit), löst aber überhaupt nicht das Problem, dass etwa im B2B-Bereich nicht selten Sales-Zyklen von 9 bis 12 Monaten zu erwarten sind. Nur operative Begleitung ermöglicht hierbei Professionalisierung. Wer skalieren will, braucht deshalb erfahrene Sparringspartner, belastbare Vertriebsprozesse und klare Managementstrukturen.

Anders gesagt: Förderprogramme können den Start ermöglichen. Sie ersetzen aber keine unternehmerische Verantwortung für Wachstum, Vertrieb und Skalierung. Genau an dieser Schwelle entscheidet sich, ob aus einer guten Idee ein Unternehmen wird – oder ob sie in Projekten, Prototypen und Pilotphasen stecken bleibt.

So viel zur Ist-Situation. Doch wie manövrieren wir uns aus dieser scheinbar festgefahrenen Lage? Gebraucht wird ein Finanzierungsverständnis, das über die reine Bereitstellung von zentral verwaltetem Kapital hinausgeht. Deutschland benötigt dezentrale Kapital- und Transferstrukturen, die Forschung, Kapital und Unternehmertum auf professionellem Niveau systematisch miteinander verbinden. Regionale Fondsmodelle können hierbei eine wichtige Rolle spielen. Sie stellen nicht nur Kapital bereit, sondern begleiten auch schon im Interesse ihrer Investoren Gründerteams aktiv bei der Professionalisierung und Skalierung.

Initiativen wie der Venture Capital-Fonds 14leafs zeigen exemplarisch, wie derartige Strukturen aussehen können: regional verankert, unternehmerisch geprägt und eng mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen verbunden. Entscheidend ist nicht das einzelne Instrument, sondern das Prinzip: Kapital muss früher verfügbar sein und mit operativer Erfahrung marktlich, d. h. unter bestmöglicher Ressourcenallokation, kombiniert werden. Weiterlesen Start-up selvendo: Wenn künstliche Intelligenz Unternehmensnachfolger für den Mittelstand sucht

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Forschung allein zu finanzieren, reicht nicht

Die Voraussetzungen für erfolgreiche technologiegetriebene Unternehmensgründungen sind zweifelsohne vorhanden: Top-Wissenschaft, hochqualifizierte Talente und eine starke industrielle Basis. Die wirtschaftspolitische Aufgabe besteht nun darin, den Übergang von der Forschung in den Markt konsequenter und zügiger zu gestalten.

Wer technologische Souveränität ernst meint, muss dafür sorgen, dass aus wissenschaftlichen Durchbrüchen schneller marktfähige und skalierbare Unternehmen werden, und zwar dort, wo Innovation entsteht. Die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland entscheidet sich nicht allein im Labor oder Thinktank. Sie entscheidet sich an der Schnittstelle von Technologie, Unternehmertum und Kapital.

Deutschland muss deshalb aufhören, Technologietransfer als nachgelagertes Förderthema zu behandeln. Er ist eine industriepolitische Kernaufgabe, die gleichermaßen von politischen, institutionellen und privaten Investoren, natürlich in Erwartung eines entsprechenden Kapitalrückflusses, marktlich organisiert werden sollte. Wer Forschung finanziert, muss in diesem Zuge auch im eigenen Renditeinteresse Strukturen schaffen, damit daraus Unternehmen, Arbeitsplätze und neue Cluster entstehen. Sonst bleibt wissenschaftliche Exzellenz ein Versprechen, das andere Märkte einlösen.