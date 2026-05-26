Finanzen

Wenn der EURIBOR steigt, wird die Mathematik weniger freundlich

Der EURIBOR steigt wieder und signalisiert, dass die Zeit des billigen Geldes nicht zurückkehrt. Für Immobilienkäufer, Unternehmen und Anleger wird die Rechnung damit anspruchsvoller.
Autor
avtor
Jure Ugovšek
26.05.2026 10:17
Lesezeit: 6 min
Wenn der EURIBOR steigt, wird die Mathematik weniger freundlich
EURIBOR: Steigende Zinsen verändern die Finanzierungsbedingungen für Immobilien und Staatshaushalte. (Illustration: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum der steigende EURIBOR nicht nur Kreditnehmer, sondern die gesamte Wirtschaft betrifft.
  • Wie teureres Geld Immobilienkäufer, Unternehmen und Aktionäre gleichzeitig unter Druck setzt.
  • Weshalb steigende Zinsen vor allem Wachstumsaktien und staatliche Haushalte besonders hart treffen.

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