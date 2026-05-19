Finanzen

Cerebras-Aktie: Nvidia-Konkurrent startet mit großem Knall an der Börse

Vor ein paar Tagen ging in den USA ein Chiphersteller an die Börse, der als einer der heißesten Nvidia-Konkurrenten gilt. Die Cerebras-Aktie war beim IPO 20-fach überzeichnet und legte am ersten Handelstag zeitweise fast 100 Prozent zu.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.05.2026 13:27
Lesezeit: 4 min
Cerebras-Aktie: Nvidia-Konkurrent startet mit großem Knall an der Börse
Der Börsengang von Cerebras gilt als der bisher größte des Jahres. (Illustration: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum Cerebras trotz 20-facher Überzeichnung und 55-Milliarden-Bewertung ein Risiko bleibt.
  • Wie ein tellergroßer Chip Nvidias Dominanz im KI-Rechenzentrumsmarkt herausfordert.
  • Welche Rolle OpenAI und Amazon beim Markteintritt des Nvidia-Rivalen spielen.

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