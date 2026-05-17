Finanzen

Greg Abel vor Bewährungsprobe: Anleger prüfen Berkshire Hathaway-Aktie

Die Berkshire Hathaway-Aktie steht nach dem Machtwechsel von Warren Buffett zu Greg Abel vor einer neuen Vertrauensprobe. Kann der Konzern seinen gewaltigen Geldbestand erneut in eine Entscheidung verwandeln, die Anleger langfristig überzeugt?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
17.05.2026 16:00
Lesezeit: 6 min
Greg Abel vor Bewährungsprobe: Anleger prüfen Berkshire Hathaway-Aktie
Die Berkshire Hathaway-Aktie zeigt, wie stark Greg Abels Kapitaldisziplin künftig über die Bewertung des Konglomerats entscheiden dürfte (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

Im Folgenden:

  • Warum Greg Abel mit der Berkshire-Aktie seit seiner Ernennung zwölf Prozent im Minus liegt.
  • Weshalb fast 40 Prozent des Berkshire-Börsenwerts in Cash liegen und was das für Anleger bedeutet.
  • Welche Kriterien die nächste Großinvestition von Berkshire Hathaway erfüllen muss.

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