Bayer-Aktie steigt: Ergebnisentwicklung überrascht positiv

Ein starkes Agrargeschäft hat Bayer zum Jahresstart überraschend viel Rückenwind verliehen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) stieg im ersten Quartal um neun Prozent auf 4,45 Milliarden Euro, wie der Pharma- und Agrarkonzern mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 3,93 Milliarden Euro gerechnet. Der Umsatz sank um mehr als zwei Prozent auf 13,41 Milliarden Euro, währungsbereinigt wuchs Bayer aber um gut vier Prozent.

Bayer-Aktie: Bayers Agrargeschäft treibt Ergebnis

Gute Geschäfte rund um Soja- und Maissaatgut sowie das laufende Sparprogramm haben Bayer zu einem überraschend starken Jahresstart verholfen. Zudem sank der operative Gewinn im Pharmageschäft weniger als von Analysten erwartet.

Der Gewinn unter dem Strich war mit 2,76 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch wie vor einem Jahr. Der Umsatz sank zwar etwas auf 13,4 Milliarden Euro, das lag aber an negativen Effekten aus Währungsumrechnungen. Diese ausgeklammert, ergibt sich ein Erlösplus von gut 4 Prozent.