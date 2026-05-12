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Bayer-Aktie steigt: Ergebnisentwicklung überrascht positiv

Bayers Agrargeschäft treibt Ergebnis: Bayer hat im Auftaktquartal anders als vom Markt erwartet deutlich mehr verdient. So fielen die Zahlen im ersten Quartal aus.
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Deutsche Wirtschaftsnachrichten
12.05.2026 08:50
Aktualisiert: 12.05.2026 08:50
Lesezeit: 1 min
Bayer-Aktie steigt: Ergebnisentwicklung überrascht positiv
Bayer-Aktie: Bayer überrascht dank Agrarsparte positiv zum Jahresstart. (Foto: dpa) Foto: Jörg Carstensen

Bayer-Aktie steigt: Ergebnisentwicklung überrascht positiv

Ein starkes Agrargeschäft hat Bayer zum Jahresstart überraschend viel Rückenwind verliehen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) stieg im ersten Quartal um neun Prozent auf 4,45 Milliarden Euro, wie der Pharma- und Agrarkonzern mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 3,93 Milliarden Euro gerechnet. Der Umsatz sank um mehr als zwei Prozent auf 13,41 Milliarden Euro, währungsbereinigt wuchs Bayer aber um gut vier Prozent.

Bayer-Aktie: Bayers Agrargeschäft treibt Ergebnis

Gute Geschäfte rund um Soja- und Maissaatgut sowie das laufende Sparprogramm haben Bayer zu einem überraschend starken Jahresstart verholfen. Zudem sank der operative Gewinn im Pharmageschäft weniger als von Analysten erwartet.

Der Gewinn unter dem Strich war mit 2,76 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch wie vor einem Jahr. Der Umsatz sank zwar etwas auf 13,4 Milliarden Euro, das lag aber an negativen Effekten aus Währungsumrechnungen. Diese ausgeklammert, ergibt sich ein Erlösplus von gut 4 Prozent.

Den Jahresausblick für die um Wechselkurseffekte bereinigte Entwicklung von Umsatz- und operativem Gewinn bestätigte der Dax-Konzern. Auf die nominale Entwicklung blickt Bayer nun aber zuversichtlicher als bisher. "Das ist nur eine Momentaufnahme", sagte Finanzvorstand Wolfgang Nickl laut Mitteilung. "Wir erwarten für den Rest des Jahres weitere Volatilität in der Entwicklung der Wechselkurse."

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