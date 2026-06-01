Politik

Kommt die Bafög-Reform doch nicht? - Ärger in der Koalition

Bundesforschungsministerin Bär erwartet kein schnelles Bafög-Update mehr. Warum sie Verständnis für einen etwaigen Stopp der Reform zeigt. Und warum die SPD so irritiert darauf reagiert.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
01.06.2026 09:24
Lesezeit: 3 min
Kommt die Bafög-Reform doch nicht? - Ärger in der Koalition
Aus der Bafög-Novelle? Kein „Vollkaskostudium“ – Koalition streitet um Bafög-Reform. (Foto: dpa) Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Warum Ministerin Bär Verständnis für einen Stopp der geplanten Bafög-Reform zeigt.
  • Weshalb die SPD auf Äußerungen ihrer Koalitionspartnerin mit Irritation reagiert.
  • Welche Verbesserungen für Studierende durch die Reform auf dem Spiel stehen.

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