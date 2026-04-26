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Azubi gesucht, kein Student: Welche Benefits für Auszubildende attraktiv sind

Der Ausbildungsmarkt steht unter erheblichem Druck, die Hochschulen nicht: Seit 2002 schrumpfte die Zahl der Azubis um 24,5 Prozent, die Zahl der Studenten hingegen explodiert. Doch wer bringt dem Staat am Ende mehr – der Akademiker oder der Azubi? Umso größer ist der Wettbewerb um geeigneten Nachwuchs. Mit welchen Benefits Arbeitgeber bei jungen Menschen punkten können.
Autor
Mirell Bellmann
26.04.2026 12:01
Lesezeit: 3 min
Azubi gesucht, kein Student: Welche Benefits für Auszubildende attraktiv sind
Immer mehr Unternehmen bieten ihren künftigen Auszubildenden Zusatzleistungen wie Weiterbildung oder Sonderzahlungen. Doch wichtig ist den jungen Leuten oft etwas anderes. (Foto: dpa) Foto: Martin Schutt

Im Folgenden:

  • Warum Benefits allein keine Auszubildenden anziehen – und was Jugendliche wirklich wollen.
  • Welche Zusatzleistungen bei der Azubi-Suche tatsächlich den Unterschied machen.
  • Weshalb fast jeder zweite Betrieb Ausbildungsplätze nicht besetzen kann.

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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