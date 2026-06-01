Finanzen

Machtfaktor EZB: Zwischen schwacher Wirtschaft und hoher Inflation

2,6 Prozent Inflation in Europa – die Krise im Iran hinterlässt ihre Spuren. Das ist ein großes Problem für die EZB, die nun entscheiden muss, ob sie der Teuerung mit Zinssteigerungen begegnet oder eben doch die Zinsen senken muss, um die schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln. Der Juni wird zeigen, wie die EZB ihre geldpolitische Macht einsetzt.