Finanzen

Machtfaktor EZB: Zwischen schwacher Wirtschaft und hoher Inflation

2,6 Prozent Inflation in Europa – die Krise im Iran hinterlässt ihre Spuren. Das ist ein großes Problem für die EZB, die nun entscheiden muss, ob sie der Teuerung mit Zinssteigerungen begegnet oder eben doch die Zinsen senken muss, um die schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln. Der Juni wird zeigen, wie die EZB ihre geldpolitische Macht einsetzt.
Autor
Stephanie Schoen
01.06.2026 12:11
Aktualisiert: 30.04.2030 11:25
Lesezeit: 4 min
Machtfaktor EZB: Zwischen schwacher Wirtschaft und hoher Inflation
Inflation bei 2,6 Prozent, schwaches Wachstum, Stagflationsgefahr: Die EZB steckt in der Zwickmühle. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Wie der Iran Krieg die Teuerung treibt
  • Warum die EZB in einem Dilemma steckt
  • Welche Entwicklungen erwartet werden

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