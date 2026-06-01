Siemens Energy-Aktie im Aufwind: Die Papiere der Bayern erholten sich mit 165,26 Euro über ein Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss. (Foto: dpa)

Siemens Energy-Aktie im Aufwind: Die Papiere der Bayern erholten sich mit 165,26 Euro über ein Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss. (Foto: dpa) Foto: Jürgen Lösel

Siemens Energy-Aktie erholt sich: Neu auf Goldman-Empfehlungsliste

Die Aktien von Siemens Energy haben am Montagmorgen zu den aktivsten Werten auf der Handelsplattform Tradegate gezählt. Die Papiere der Bayern erholten sich mit 165,26 Euro über ein Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss. Zeitweise waren sie am Freitag erstmals seit Anfang April wieder unter 160 Euro abgetaucht, hatten aber kurz vor ihrer 100-Tage-Durchschnittslinie dann abgedreht.

Siemens Energy-Aktie: JP Morgan nennt ein Kursziel von 225 Euro

Die Kursziele steigen zwar tendenziell weiter und liegen deutlich über dem aktuellen Niveau. Allerdings gibt es auch skeptische Stimmen. Barclays sieht das Papier weiterhin bei 110 Euro, JP Morgan hingegen nennt jüngst ein Ziel von 225 Euro.

Die Chancen aus der KI-getriebenen Energienachfrage, insbesondere durch Rechenzentren, scheinen viele Analysten weiterhin zu stützen. Insofern ist die Aktie vor allem durch Gewinnmitnahmen unter Druck geraten.

Der Aufwärtstrend ist damit noch nicht beendet. Es gibt weiterhin Stimmen, die die Aktie als deutlich unterbewertet ansehen.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie von Siemens Energy auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller bekräftigte dieses Kursziel zuletzt und verwies auf sich weiterhin verbessernde langfristige Aussichten des Energietechnikkonzerns

KI-Strombedarf: Siemens Energy als "strukturellen Gewinner"

Für Auftrieb sorgte zum Juni-Start der Platz auf der "European Conviction List - Directors' Cut", den die Investmentbank Goldman Sachs den Aktien gewährte. Analyst Ajay Patel geht davon aus, dass mit der Geschäftsjahresbilanz die mittelfristigen Ziele aufgestockt werden und es auch Neues zu den Ausschüttungen an die Aktionäre geben wird. Patel liegt mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2030 um zehn Prozent über dem Konsens. Siemens Energy sieht er als "strukturellen Gewinner" in Zeiten steigenden Strombedarfs von KI-Rechenzentren und höherer Investitionen in Netzwerktechnologie.