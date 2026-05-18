Finanzen

Siemens Energy-Aktie: Analysten sehen weiteres Potenzial nach Kursanstieg

Nach einer kurzen Schwächephase nimmt die Siemens Energy-Aktie wieder Kurs auf höhere Bewertungen. Vor allem starke Auftragseingänge und positive Analystenstimmen treiben die Fantasie der Anleger an. Doch kann der Siemens Energy-Aktienkurs die hohen Erwartungen tatsächlich weiter erfüllen?
Autor
avtor
Markus Gentner
18.05.2026 14:58
Aktualisiert: 18.05.2026 14:58
Lesezeit: 2 min
Siemens Energy-Aktie: Analysten sehen weiteres Potenzial nach Kursanstieg
Starke Auftragseingänge und positive Analysten treiben die Siemens Energy-Aktie an. (Foto: dpa) Foto: Britta Pedersen

Siemens Energy-Aktie: Jefferies hebt Ziel für Siemens Energy-Aktie deutlich an

Die Siemens Energy-Aktie setzt ihre Aufwärtsbewegung fort. Der Wert des Elektro- und Energietechnikherstellers notiert aktuell bei 171,84 Euro, nachdem der Schlusskurs am Vortag noch bei 169,54 Euro gelegen hatte. Damit geht es für die Siemens Energy-Aktie nach einer Phase der Seitwärtsbewegung wieder bergauf. Ob sich der positive Trend beim Siemens Energy-Aktienkurs fortsetzt, bleibt nun im Fokus der Anleger.

Im DAX gehört die Siemens Energy-Aktie damit aktuell zu den stärkeren Werten. Mit einem Plus von 1,36 Prozent liegt der Konzern auf Platz 7 im Leitindex, der insgesamt um 0,27 Prozent zulegte. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 579.864 gehandelte Aktien. Am vorherigen Handelstag waren insgesamt 2.942.218 Wertpapiere umgesetzt worden. Für zusätzlichen Rückenwind sorgt eine neue Siemens Energy-Empfehlung des Analysehauses Jefferies. Die Analysten haben das Kursziel für die Siemens Energy-Aktie von 164 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani verwies auf starke Auftragseingänge im Netzgeschäft und bei Gasturbinen im zweiten Geschäftsquartal. Die Erwartungen seien erneut übertroffen worden.

Siemens Energy-Empfehlung bleibt auf "Buy"

Laut Jefferies bleibt die Dynamik auch im dritten Quartal hoch. Zudem gebe es weitere Zeichen der Besserung bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa Renewable Energy. "Insgesamt laufe es bei den Münchnern also durch die Bank rund", schrieb Ferhani in seinem Resümee zum Zwischenbericht.

Auch nach der starken Rally sieht der Analyst für die Siemens Energy-Aktie weiteres Potenzial von mehr als 25 Prozent. Die Siemens Energy-Empfehlung lautet weiterhin "Buy". Der Siemens Energy-Aktienkurs war zuletzt allerdings durch die Schwäche der US-Tech-Aktien belastet worden. Ein erneuter Sprung auf ein Jahreshoch wurde dadurch zunächst verschoben. Die Aktie notiert derzeit 10,34 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 191,66 Euro. Das 52-Wochen-Tief lag bei 77,29 Euro. Trotz der zwischenzeitlichen Schwäche bleibt die Story laut Marktbeobachtern intakt. Siemens Energy profitiere massiv vom weltweit steigenden Energiebedarf, der unter anderem durch Megatrends wie Künstliche Intelligenz angetrieben werde.

Siemens Energy: Schwergewicht unter den DAX-Werten

Die Siemens Energy AG gehört inzwischen zu den Schwergewichten im DAX. Mit einem Anteil von 7,12 Prozent belegt der Konzern Platz 3 bei der Indexgewichtung. Alle frei verfügbaren Siemens Energy-Aktien haben aktuell einen Börsenwert von 144,34 Milliarden Euro. Mehr Gewicht im DAX haben nur Siemens und SAP. Im Geschäftsjahr bis September 2022 erzielte Siemens Energy einen Umsatz von 77,80 Milliarden Euro sowie einen Gewinn von 1,59 Milliarden Euro. Ende Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 98.995 Mitarbeiter.

Siemens Energy-Aktie bleibt im Fokus der Anleger

Die Siemens Energy-Aktie zeigt sich trotz zwischenzeitlicher Rückschläge weiterhin robust. Vor allem die starken Auftragseingänge im Netzgeschäft und bei Gasturbinen sorgen für Zuversicht am Markt. Hinzu kommen erste positive Signale bei Siemens Gamesa Renewable Energy, die von Analysten aufmerksam verfolgt werden. Die deutlich angehobene Siemens Energy-Empfehlung von Jefferies unterstreicht die optimistische Stimmung zusätzlich. Gleichzeitig bleibt der Siemens Energy-Aktienkurs allerdings anfällig für Schwankungen, etwa durch Belastungen an den internationalen Technologiemärkten. Dennoch sehen viele Marktbeobachter weiteres Potenzial. Für Anleger dürfte die Siemens Energy-Aktie damit auch in den kommenden Monaten ein zentraler Wert im DAX bleiben.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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