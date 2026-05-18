Immobilien

Wohnungsbau in Deutschland: Hoffnung trotz neuer Risiken

Nach Monaten der Krise legt der Wohnungsbau in Deutschland wieder zu. Vor allem bei Mehrfamilienhäusern steigen die Genehmigungen kräftig an. Gleichzeitig verschärfen geopolitische Spannungen und steigende Baukosten den Druck auf Investoren, Bauherren und Mieter. Droht der Aufschwung schneller zu enden als er begonnen hat?