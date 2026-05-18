Wirtschaft

Stromexporte steigen: Deutschland wieder Nettoexporteur von Strom

Die deutsche Strombilanz hat sich überraschend gedreht: Im ersten Quartal überwogen die Exporte wieder die Importe. Besonders erneuerbare Energien spielten dabei eine zentrale Rolle. Dennoch bleibt offen, wie dauerhaft dieser Trend angesichts schwankender Preise und internationaler Energieflüsse wirklich ist.