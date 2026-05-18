Wirtschaft

Stromexporte steigen: Deutschland wieder Nettoexporteur von Strom

Die deutsche Strombilanz hat sich überraschend gedreht: Im ersten Quartal überwogen die Exporte wieder die Importe. Besonders erneuerbare Energien spielten dabei eine zentrale Rolle. Dennoch bleibt offen, wie dauerhaft dieser Trend angesichts schwankender Preise und internationaler Energieflüsse wirklich ist.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.05.2026 13:11
Lesezeit: 2 min
Stromexporte steigen: Deutschland wieder Nettoexporteur von Strom
Die deutsche Strombilanz hat sich gedreht: Mehr Exporte, weniger Importe. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum exportiert Deutschland plötzlich wieder mehr Strom?
  • Welche Rolle spielen sinkende Strompreise dabei?
  • Weshalb brechen die Exporte nach Frankreich ein?

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