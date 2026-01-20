Technologie

Energie in unsicheren Zeiten: Was tun, wenn der Blackout in Deutschland kommt?

Ein Blackout trifft moderne Gesellschaften schneller, als viele glauben. Der Ausfall in Spanien und Portugal Anfang 2025 zeigt, wie rasch Verkehr, Zahlungssysteme und Kommunikation kollabieren. Gerade Unternehmen spüren die Folgen sofort: Energie wird zum strategischen Faktor, der über Kosten, Produktion und Wettbewerbsfähigkeit entscheidet. Doch trotz stabiler Versorgung bleiben Risiken, von der Dunkelflaute bis zum Netzengpass. Dies zwingt Unternehmer, ihre Energiearchitektur neu zu denken.