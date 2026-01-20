Technologie

Energie in unsicheren Zeiten: Was tun, wenn der Blackout in Deutschland kommt?

Ein Blackout trifft moderne Gesellschaften schneller, als viele glauben. Der Ausfall in Spanien und Portugal Anfang 2025 zeigt, wie rasch Verkehr, Zahlungssysteme und Kommunikation kollabieren. Gerade Unternehmen spüren die Folgen sofort: Energie wird zum strategischen Faktor, der über Kosten, Produktion und Wettbewerbsfähigkeit entscheidet. Doch trotz stabiler Versorgung bleiben Risiken, von der Dunkelflaute bis zum Netzengpass. Dies zwingt Unternehmer, ihre Energiearchitektur neu zu denken.
Autor
avtor
Maximilian Modler
20.01.2026 12:22
Aktualisiert: 01.01.2030 11:22
Lesezeit: 5 min
Energie in unsicheren Zeiten: Was tun, wenn der Blackout in Deutschland kommt?
Was tun, wenn der Blackout kommt? Und wie sollten sich Unternehmen in Zeiten unsicherer Energieversorgung vorbereiten? (Foto: iStock / StGrafix) Foto: StGrafix

Im Folgenden:

  • Was Unternehmen jetzt für ihre Energieversorgung priorisieren müssen.
  • Welche Risiken Dunkelflauten für Produktion und Kosten bedeuten.
  • Weshalb selbst stabile Netze strukturell verwundbar bleiben.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Maximilian Modler

                                                                            ***

Maximilian Modler berichtet über spannende Entwicklungen aus den Bereichen Energie, Technologie - und über alles, was sonst noch für die deutsche Wirtschaft relevant ist. Er hat BWL, Soziologie und Germanistik in Freiburg, London und Göteborg studiert. Als freier Journalist war er u.a. für die Deutsche Welle, den RBB, die Stiftung Warentest, Spiegel Online und Verbraucherblick tätig.

Goldpreis-Rekordhoch: Gelbes Edelmetall erstmals über 4.700 US-Dollar – Silberpreis ebenfalls mit Allzeithoch
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis-Rekordhoch: Gelbes Edelmetall erstmals über 4.700 US-Dollar – Silberpreis ebenfalls mit Allzeithoch
20.01.2026

Ein neues Goldpreis-Rekordhoch: Das gelbe Edelmetall durchbricht eine historische Marke nach der anderen, der Silberpreis zieht mit....

Energie in unsicheren Zeiten: Was tun, wenn der Blackout in Deutschland kommt?
DWN
Technologie
Technologie Energie in unsicheren Zeiten: Was tun, wenn der Blackout in Deutschland kommt?
20.01.2026

Ein Blackout trifft moderne Gesellschaften schneller, als viele glauben. Der Ausfall in Spanien und Portugal Anfang 2025 zeigt, wie rasch...

Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen im Januar besser als erwartet
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen im Januar besser als erwartet
20.01.2026

Die ZEW-Konjunkturerwartungen steigen im Januar deutlich stärker als erwartet – ein Signal, das viele als Hoffnungsschimmer für die...

Exporte in die USA fallen: Autoindustrie besonders betroffen – wo es Hoffnung gibt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Exporte in die USA fallen: Autoindustrie besonders betroffen – wo es Hoffnung gibt
20.01.2026

Deutschlands USA-Exporte geraten unter Druck: Zölle, politische Drohkulissen und neue Unsicherheit im transatlantischen Geschäft treffen...

Ifo-Umfrage: Materialmangel in deutscher Industrie geht zurück – doch Entwarnung bleibt riskant
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Ifo-Umfrage: Materialmangel in deutscher Industrie geht zurück – doch Entwarnung bleibt riskant
20.01.2026

Die Materiallage in der deutschen Industrie wirkt deutlich stabiler als noch vor wenigen Monaten. Vor allem die Autoindustrie meldet...

Verdi-Warnstreik bremst Pendler aus: Wirtschaft warnt vor Folgen
DWN
Panorama
Panorama Verdi-Warnstreik bremst Pendler aus: Wirtschaft warnt vor Folgen
20.01.2026

Der Verdi-Streik trifft Autofahrer genau zum Start in den Tag: Warnstreiks im öffentlichen Dienst sorgen für Sperrungen, Umleitungen und...

Putins Bündnisse zerfallen: Iran wird zum Schlüsselrisiko
DWN
Politik
Politik Putins Bündnisse zerfallen: Iran wird zum Schlüsselrisiko
20.01.2026

Russlands Außenpolitik steckt in der Krise: Verbündete im Nahen Osten und darüber hinaus zweifeln zunehmend am Wert der Partnerschaft...

G7-Gipfelidee aus Paris: Macron regt G7-Treffen mit Russland und Dänemark an
DWN
Politik
Politik G7-Gipfelidee aus Paris: Macron regt G7-Treffen mit Russland und Dänemark an
20.01.2026

Emmanuel Macron sucht den direkten Draht zu Donald Trump – und setzt dabei auf private Nachrichten. Ein vorgeschlagenes G7-Treffen in...