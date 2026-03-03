Jobrad-Stellenabbau fällt moderater aus: 107 Jobs fallen bis Jahresende weg – was heißt das für Wettbewerber

Jobrad-Stellenabbau fix: 107 statt rund 170 Jobs betroffen

Der Jobrad-Stellenabbau ist beschlossen: Nach monatelanger Ungewissheit hat die Geschäftsführung des Freiburger Dienstradleasing-Marktführers die Belegschaft über das Ausmaß der Einschnitte informiert. Seit Dienstagvormittag steht fest, welche Mitarbeitenden das Unternehmen verlassen müssen. Insgesamt sind 107 Mitarbeitende betroffen – im vergangenen Herbst war noch von rund 170 die Rede. Damit fällt der Jobrad-Stellenabbau geringer aus als zunächst angekündigt.

Bereits im Oktober 2025 hatte Jobrad den Stellenabbau angekündigt. Nun sind die Verhandlungen mit dem Betriebsrat abgeschlossen. Die 107 Mitarbeitenden müssen laut Unternehmen bis zum Jahresende gehen. "Das Abfindungsprogramm umfasst überdurchschnittliche Konditionen und berücksichtigt soziale Aspekte umfassend", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Betriebsratvorsitzende von Jobrad Deutschland, Helena Heitzer, spricht von einer "tragfähige Lösung, die soziale Verantwortung mit der langfristigen Stabilität des Unternehmens verbindet", auch wenn sie den Stellenabbau bedaure. Jobrad ist Marktführer im Dienstradleasing und organisiert digital die Überlassung von Fahrrädern zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitenden. (Foto: Jobrad)

Fahrradbranche unter Druck: Jobrad setzt auf Effizienz

Hintergrund für den Jobrad-Stellenabbau ist die angespannte Lage in der Fahrradbranche. Seit mehr als einem Jahr kämpft die Branche mit Umsatzrückgängen. Die angekündigte "Transformation" soll die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sichern. "Mit klareren Strukturen, digitaler Exzellenz und einem konsequenten Fokus auf Produktqualität schaffen wir die Basis, um auch in einem veränderten Marktumfeld erfolgreich zu wachsen", sagt Florian Baur, Geschäftsführer der Jobrad GmbH. Der Jobrad-Stellenabbau ist damit Teil einer strategischen Neuausrichtung, die das Unternehmen schlanker und effizienter machen soll.

Parallel zu den Einschnitten richtet die Jobrad Gruppe ihre Führung neu aus. Zum 1. Februar übernimmt Frank Hassler den Vorstandsvorsitz der Jobrad Holding SE. Der Digitalexperte soll gemeinsam mit dem bestehenden Führungsteam die Weiterentwicklung zur führenden Bike-Business-Plattform in Europa vorantreiben. Hassler war unter anderem bei SAP und Microsoft Germany tätig und verantwortete zuletzt bei der New Work SE als Chief Commercial Officer strategische Initiativen zur Erweiterung und Integration des B2B-Produktportfolios für HR-Abteilungen. Diese Maßnahmen führten zu einem spürbaren Umsatzwachstum und verbesserten Prozessen im Kundenerlebnis.

Aufsichtsrat lobt strategischen Blick des neuen Jobrad-CEO

Der Aufsichtsratsvorsitzende Ralf Kindermann erklärt: "Mit Frank gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten der Digital-Branche. Er wird entscheidend dazu beitragen, die Jobrad Gruppe weiter zu professionalisieren und als Innovationstreiber für Dienstradleasing und nachhaltige Mobilität zu positionieren. Sein strategischer Blick und seine langjährige Erfahrung in der Unternehmensleitung werden eine maßgebliche Rolle dabei spielen, die Jobrad Gruppe zukunftsorientiert weiterzuentwickeln und neue Maßstäbe in unserer Branche zu setzen." Zudem betont er: "Frank hat sowohl den Aufsichtsrat als auch die Gesellschafter:innen mit seiner offenen und gleichzeitig souveränen Persönlichkeit, seinem klaren Fokus sowie seiner ambitionierten Haltung überzeugt. Wir freuen uns sehr über die wertvolle Bereicherung in der Führung der Jobrad Gruppe."

Hassler selbst sagt: "Ich bin überzeugt von der wichtigen Rolle und den Chancen, die Dienstradleasing und integrierte Mobilitätslösungen für unsere Gesellschaft und unsere Zukunft bedeuten. Ich freue mich sehr, die nächsten Schritte dieser außergewöhnlichen Unternehmensgruppe mitgestalten zu können. Gemeinsam mit dem erfahrenen Management und den engagierten Teams werden wir die inspirierende Vision und die gründer- und inhabergeprägte Kultur der Jobrad Gruppe erfolgreich weiterführen."

Trotz Jobrad-Stellenabbau setzt das Unternehmen zudem auf Kontinuität im Marketing. Das Haupt- und Trikotsponsoring beim SC Freiburg endet mit Abschluss der laufenden Bundesligasaison. Ab der Spielzeit 2026/27 unterstützt Jobrad den Sport-Club ab 1. Juli als Premiumpartner. Bereits seit Sommer 2022 war das Unternehmen Exklusiv- und Mobilitätspartner, seit Beginn der Spielzeit 2023/24 Haupt- und Trikotsponsor. Durch das Engagement und nationale TV-Kampagnen verdreifachte Jobrad seine Markenbekanntheit. Über die "Fahrrad-Fan-Zahl" wurden insgesamt 250.000 Euro an gemeinnützige Projekte gespendet.

Jobrad-Stellenabbau: Strategischer Einschnitt mit offenem Ausgang

Der Jobrad-Stellenabbau markiert damit einen Einschnitt in einer Phase strategischer Neuaufstellung – mit dem Ziel, die Marktführerschaft in einem schwierigen Branchenumfeld langfristig zu sichern.

