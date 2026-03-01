Technologie
Anzeige

Verbessern Sie die Lieferketten-Transparenz

Identifizieren, scannen und übermitteln von eindeutigen Komponentendaten
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
01.03.2026 00:00
Lesezeit: 1 min
Verbessern Sie die Lieferketten-Transparenz
Lieferketten-Transparenz verbessern mit RFID & Barcodes. (Bildquellen: Brady GmbH)

Kennzeichnen Sie Komponenten zuverlässig auf verschiedenen Automatisierungsstufen und scannen Sie gekennzeichnete Teile präzise überall in der Fertigungslinie, um eine optimale Transparenz der Lieferkette zu gewährleisten.

Lesen Sie RFID-Tags und Barcodes genau mithilfe von fortschrittlicher Datenerfassungstechnologie, die in tragbaren und integrierten Scannern zur Verfügung steht. Erfassung Sie Daten über Industrieprotokolle, um den Upstream-Datenaustausch und die Downstream-Verifizierung zu ermöglichen

Die automatisierten, zuverlässigen Lösungen für die Komponentenkennzeichnung von Brady und das genaue Lesen von Daten ermöglichen die Multifaktor-Authentifizierung von Teilen sowie die Ressourcen- und Produktionsplanung in der gesamten Lieferkette.

Welche Vorteile ergeben sich daraus?

  • Identifikation aller Komponenten: Kennzeichnen, lesen und erfassen Sie Daten von Teilen präzise in verschiedenen Automatisierungsoptionen, die für die meisten Produktionsumgebungen geeignet sind.
  • Nachverfolgung des Lagerbestands: Erhalten Sie in Echtzeit Einblicke in Lagerbestände auf Basis von automatisierten Daten, die mit modernen, hochpräzisen Lesegeräten generiert werden.
  • Nachverfolgung von Fracht: Automatisieren Sie die Versandkontrolle an den Laderampen. Nutzen Sie fortschrittliche Datenerfassungstechnologie, um Pakete beim Be- und Entladen von Fahrzeugen zu tracken

Wir liefern alle Komponenten unserer Lösung und können sie in vorhandene Software- und Datenbanksysteme integrieren. Unsere Kennzeichnungsexperten können Ihnen bei der Auswahl der optimalen Lösung helfen, um die Transparenz der Lieferkette für Ihren Betrieb zu verbessern.

Möchten Sie die Transparenz Ihrer Lieferkette in Ihren Arbeitsprozessen verbessern?

Erfahren Sie jetzt mehr!

Brady GmbH

www.brady.de


Rente mit 70? Was die Regierung diskutiert und wer betroffen wäre
DWN
Politik
Politik Rente mit 70? Was die Regierung diskutiert und wer betroffen wäre
28.02.2026

Rente mit 70 – dieser Plan könnte schon bald Realität werden. Die Rentenkommission und verschiedene Experten legen seit einigen Tagen...

Glasfaser-Internet: Telekom peilt bei Glasfaser-Ausbau 25 Millionen Haushalte an
DWN
Unternehmen
Unternehmen Glasfaser-Internet: Telekom peilt bei Glasfaser-Ausbau 25 Millionen Haushalte an
28.02.2026

Die Bagger der Telekom kommen gut voran, doch die Resonanz der Kunden in puncto Glasfaser-Internet ist noch ausbaufähig. Der Konzern legt...

Run aufs weiße Gold: Warum Deutschland zum Lithium-Produzenten werden kann
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Run aufs weiße Gold: Warum Deutschland zum Lithium-Produzenten werden kann
28.02.2026

Lithium ist einer der wichtigsten und wertvollsten Rohstoffe für die Zukunftstechnologie. Rohstoffknappheit und der anhaltende KI-Boom...

Künstliche Intelligenz: Entscheidet KI über Aufstieg oder Abstieg Europas?
DWN
Technologie
Technologie Künstliche Intelligenz: Entscheidet KI über Aufstieg oder Abstieg Europas?
28.02.2026

Wissen explodiert, Märkte beschleunigen, Entscheidungen müssen in Sekunden fallen. Künstliche Intelligenz wird damit zur Dampfmaschine...

Ifo: Schärfere Mietpreisbremse verschärft Wohnungsnot
DWN
Immobilien
Immobilien Ifo: Schärfere Mietpreisbremse verschärft Wohnungsnot
28.02.2026

Der Wohnungsbau in Deutschland liegt am Boden. Denn die Kosten sind so hoch, dass sich der Bau für Vermieter vielerorts nicht lohnt. Ein...

Moldau im Machtkampf: Russland bekämpft EU-Annäherung mit Millionen
DWN
Politik
Politik Moldau im Machtkampf: Russland bekämpft EU-Annäherung mit Millionen
28.02.2026

Russland versucht mit hohen Geldsummen und gezielter Desinformation, proeuropäische Mehrheiten in Beitrittsstaaten wie Moldau zu...

Bitcoin-Milliarden: Prozess um ehemaliges Streamingportal movie2k.to
DWN
Finanzen
Finanzen Bitcoin-Milliarden: Prozess um ehemaliges Streamingportal movie2k.to
28.02.2026

Ein ehemaliges Streamingportal, Millionen Raubkopien und ein Bitcoin-Vermögen in Milliardenhöhe: Vor dem Landgericht Leipzig wird ein...

4 Jahre Ukraine-Krieg: Russland unter militärischem und finanziellem Druck
DWN
Politik
Politik 4 Jahre Ukraine-Krieg: Russland unter militärischem und finanziellem Druck
28.02.2026

Vier Jahre nach Beginn des Ukraine-Kriegs steht Russland trotz demonstrativer Stärke vor massiven militärischen Verlusten und wachsenden...