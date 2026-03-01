Verbessern Sie die Lieferketten-Transparenz

Kennzeichnen Sie Komponenten zuverlässig auf verschiedenen Automatisierungsstufen und scannen Sie gekennzeichnete Teile präzise überall in der Fertigungslinie, um eine optimale Transparenz der Lieferkette zu gewährleisten.

Lesen Sie RFID-Tags und Barcodes genau mithilfe von fortschrittlicher Datenerfassungstechnologie, die in tragbaren und integrierten Scannern zur Verfügung steht. Erfassung Sie Daten über Industrieprotokolle, um den Upstream-Datenaustausch und die Downstream-Verifizierung zu ermöglichen

Die automatisierten, zuverlässigen Lösungen für die Komponentenkennzeichnung von Brady und das genaue Lesen von Daten ermöglichen die Multifaktor-Authentifizierung von Teilen sowie die Ressourcen- und Produktionsplanung in der gesamten Lieferkette.

Welche Vorteile ergeben sich daraus?

Identifikation aller Komponenten : Kennzeichnen, lesen und erfassen Sie Daten von Teilen präzise in verschiedenen Automatisierungsoptionen, die für die meisten Produktionsumgebungen geeignet sind.

: Kennzeichnen, lesen und erfassen Sie Daten von Teilen präzise in verschiedenen Automatisierungsoptionen, die für die meisten Produktionsumgebungen geeignet sind. Nachverfolgung des Lagerbestands: Erhalten Sie in Echtzeit Einblicke in Lagerbestände auf Basis von automatisierten Daten, die mit modernen, hochpräzisen Lesegeräten generiert werden.

Erhalten Sie in Echtzeit Einblicke in Lagerbestände auf Basis von automatisierten Daten, die mit modernen, hochpräzisen Lesegeräten generiert werden. Nachverfolgung von Fracht: Automatisieren Sie die Versandkontrolle an den Laderampen. Nutzen Sie fortschrittliche Datenerfassungstechnologie, um Pakete beim Be- und Entladen von Fahrzeugen zu tracken

Wir liefern alle Komponenten unserer Lösung und können sie in vorhandene Software- und Datenbanksysteme integrieren. Unsere Kennzeichnungsexperten können Ihnen bei der Auswahl der optimalen Lösung helfen, um die Transparenz der Lieferkette für Ihren Betrieb zu verbessern.

