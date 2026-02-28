Immobilien

Ifo: Schärfere Mietpreisbremse verschärft Wohnungsnot

Der Wohnungsbau in Deutschland liegt am Boden. Denn die Kosten sind so hoch, dass sich der Bau für Vermieter vielerorts nicht lohnt. Ein führender Ökonom hält nichts von der Mietpreisbremse.
Mietendemo in München gegen Leerstand und Luxus-Sanierungen von Wohnungen. (Foto: dpa) Foto: Lennart Preiss

Im Folgenden:

  • Warum Ifo-Chef Fuest eine schärfere Mietpreisbremse für kontraproduktiv hält.
  • Weshalb besonders junge Menschen und Arbeitssuchende unter der Mietpolitik leiden.  
  • Wie groß die Lücke zwischen Neu- und Bestandsmieten in deutschen Großstädten ist.

