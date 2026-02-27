Politik

Ungarn treibt Kiew an den Rand des Bankrotts: Orban blockiert EU-Kredit

Ungarns Regierung bringt den 90-Milliarden-Euro-Kredit der EU für die Ukraine in einer kritischen Phase ins Wanken und verschärft damit die Spannungen innerhalb der Union. Wird der Machtpoker zwischen Brüssel und Viktor Orban zur finanziellen Belastungsprobe für Kiew?
27.02.2026 19:17
Ungarns Premier Viktor Orban blockiert den 90-Milliarden-Euro-Kredit der EU für die Ukraine. (Foto: dpa) Foto: Marton Monus

  • Warum Ungarns Blockade des EU-Kredits die Ukraine in akute Zahlungsnot treiben könnte.
  • Welche drei rechtlichen Szenarien Brüssel gegen Budapest prüft und warum alle riskant sind.
  • Weshalb der ungarische Wahlkampf auch für den deutschen Haushalt zur Belastungsprobe wird.

